"Decídete", la canción de Luis Miguel que fue censurada por su letra original

Gracias a la serie de Luis Miguel, en Netflix, hemos podido conocer la historia detrás de grandes éxitos musicales de hace algunos años. A la par de conocer un poco de la vida privada de Luis Miguel.

Sin embargo, la misma serie nos ha generado nuevas dudas sobre nuestras canciones favoritas, siendo "Decídete", una de las más polémicas en su época.

Luis Miguel era solo un adolescente cuando lanzó el tema "Decídete" / Mondadori Portfolio / Getty Images

"Decídete" se estrenó en 1983 cuando Luis Miguel tenía apenas unos 13 años y por esa razón, la letra original de la canción no fue bien recibida en América Latina donde tuvo que ser censurada y el equipo de Luis Miguel tuvo que hacer una versión menos explícita de la letra.

Mientras tanto, la versión original era un éxito en España y consiguió que este sencillo, parte del tercer álbum de Luis Miguel, se posicionara en los primeros lugares de las listas de la radio.

Qué dice la versión censurada de "Decídete" de Luis Miguel

Mientras en países como México escuchábamos una letra romántica de una jovencita que no se decidía si empezar una relación con el galán de la música, Luis Miguel, en España escuchábamos que él le rogaba por decidirse a tener un primera vez, diciendo que él también experimentaría cosas nuevas a sus trece años de edad.

"Nos quedamos solos, todos se marcharon. Y en mi cuarto había apenas luz en un rincón. Te quité el vestido, te besé en la boca. Pero no quisiste darme todo una vez más. Decídete. Yo sé bien que es la primera vez. Para mí también es nuevo y quiero que sea contigo. Decídete, no me tengas más así, amor que no puedo resistir sin tenerte. Maldita mi suerte", dice la versión sin censura de la canción de Luis Miguel, "Decídete".

La versión menos explícita habla de un romance más tierno y así quedó la letra: "[...] y en mi cuarto había apenas luz en un rincón. Te besé en la cara, te besé en los labios. Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar".

En la versión original Luis Miguel hacía referencia a que en su casa, estando solo, recordaba y soñaba con el cuerpo de su amada. Ya después la letra fue modificada a que soñaba con sus ojos.

A pesar de la censura, Luis Miguel llegó a presentar en vivo la canción original y esta se ha quedado grabada y digitalizada para las plataformas actuales como Youtube. Puedes escucharla aquí.

Cambios en las versiones de "Decídete" de Luis Miguel

Original:

Y en mi cuarto había apenas luz en un rincón

Te quité el vestido, te besé en la boca

Pero no quisiste darme todo una vez más

[...]

Censurada:

Y en mi cuarto había apenas luz en un rincón

Te besé en la cara, te besé en los labios

Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar

[...]

Original:

Luego solo en casa, mirando tu foto

Sueño con tu cuerpo y en silencio siento amor

[...]

Censurada:

Luego solo en casa, mirando tu foto

Sueño con tus ojos y en silencio siento amor

[...]

Original:

Decídete, conozcamos el amor los dos

Y volemos hacia mundos de fuego

Ya se acabó el juego.

Censurada:

Decídete, simplemente, amor, decídete

Y volemos hacia mundos lejanos

Los dos de la mano.