Christian Nodal reconoce que siente ansiedad cuando no duerme con Belinda

Poco tiempo ha pasado para que Belinda y Christian Nodal dieran otra vez de que hablar. Esta vez la atención se centro en el cantante de música regional mexicana, quien compartió en sus redes sociales como es que se siente cuando no está pasando tiempo con su novia.

Lo que llama la atención es el contenido del mensaje, pues aseguró que siente ansiedad al dormir sin Belinda.

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano”, escribió el cantante.

A pesar de que el mensaje en sí no denota algo negativo que pudiera estar pasando entre la pareja, lo cierto es que los usuarios de las redes sociales llegaron a la conclusión de que podrían estar pasando por malos momentos en su relación, al grado de estar a nada de terminar.

Por supuesto que esa versión no se ha confirmado hasta el momento, lo único que se sabe es que la madre de Nodal aseguró que su hijo regresó a México después de que pasó un largo tiempo con Belinda en España.

A todo lo anterior, para nadie es sorpresa las muestras de amor que se tienen entre ambos, pues desde que hicieron oficial su noviazgo han compartido fotos en donde se les ve juntos y amorosos, también videos en donde demuestran que su romance va mucho más a prisa de lo que muchos esperaban.

Y a pesar de los rumores, algo es cierto, y es el amor que derrochan en cada oportunidad que tienen.

Hasta el momento, todo parece indicar que Christian Nodal se encuentra en una etapa en donde depende emocionalmente de Belinda, tanto así que en su cuenta de Twitter, el cantautor publicó lo poco que ha dormido en los últimos días.

De inmediato recibió respuestas, pero hubo una que llamó su atención: dándole la “bievenida al mundo de los que no duermen”. A lo que el intérprete de ‘No te contaron mal’ le respondió que no podía dormir sin su pareja.

Ante su sentimiento sus fans no dudaron en expresarle su apoyo y amor, reconocieron que era un romántico al tener presente a su novia en todo momento.

