“Odio ser madre”; Mujer asegura estar arrepentida de la maternidad

Muchas mujeres sueñan con ser madres, otras están lejos de este deseo. Sin embargo, ¿qué mujer no ha sido “cuestionada” sobre cuándo será madre?. Esta carga de la sociedad provoca que muchas mujeres acaben siendo madres, incluso sin quererlo.

Un claro ejemplo de esto es la escritora y actriz brasileña Karla Tenório, de 38 años, quien recientemente creo un polémico programa online sobre la maternidad, con la cual pretende ayudar a muchas mujeres con este sentimiento, después de haberlo sentido.

TE RECOMENDAMOS: Mamás solteras descansan más que las casadas y hacen menos quehacer: estudio



Madre de una niña de 10 años, Karla asegura que transformó su angustia, para apoyar a otras mujeres que sienten la "angustia de ser madres" a través de su obra “Madre Arrepentida”.

"Soy Karla Tenório, tengo 38 años, soy actriz, escritora, tengo una hija de 10 años y soy una madre arrepentida. He convertido mi angustia en un movimiento de apoyo a las mujeres como yo: a las que no les gusta la maternidad. Soy la creadora de "Madre Arrepentida" que pretende liberar la voz de las madres que no son felices como tales, que sufren y sienten culpa por la maternidad”, asegura Karla.

Pero no fue el movimiento lo que causó tanta polémica, sino las declaraciones de Karla quien cuenta que, cuando se casó, no quería ser madre, pero acabó cediendo. Además, asegura que no le gusta ser madre: "Odié ser madre desde el momento en que la cabeza de mi hija salió durante el parto. Fue entonces cuando me arrepentí”. Asegura que durante la psicosis, pierdes la noción del tiempo, te cierras al mundo, te conviertes en un cuidador excesivo.

Tras darse cuenta de que no era la única que se sentía así, creó el programa online "Madre Arrepentida", para ayudar a que las mujeres se reconozcan, puedan hablar de la carga y de su sufrimiento.