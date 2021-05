Úrsula de “La Sirenita” no es villana, sino un modelo a seguir

Conforme va pasando el tiempo, la perspectiva de cómo vemos a las princesas y villanos ha ido cambiando, y esta vez le toca el turno a una de nuestras villanas favoritas, nos referimos a Úrsula.

Cuando pesamos en el clásico de Disney, “La Sirenita” lo primero en lo que pensamos en la hermosa historia de cómo Ariel esta dispuesta a todo por el amor de el príncipe Eric. Sin embargo, según varios usuarios de internet, por quien deberíamos tener gran admiración es Úrsula, catalogada como un gran ejemplo a seguir, y aquí te explicamos por que.

TE RECOMENDAMOS: Las princesas de Disney si fueran las villanas de la historia



Úrsuala ha pasado desapercibida por muchos a lo largo de los años, pero está villana, quien también es una princesa al ser la hermana del rey Tritón, es vista por muchos como una mujer independiente, body positive, emprendedora y con alta autoestima.

Durante mucho tiempo, el no tener pareja, tener cierto nivel de poder y no seguir los estereotipos marcados por la sociedad siendo mujer fue una situación mal vista en todo el mundo. Sin embargo, estas características se han convertido en cualidades de algunas mujeres independientes como Úrsula.

No olvidemos que siempre fue fiel a si misma, y al morir su padre y heredar el trono al rey Tritón, decidió no vivir bajo las órdenes de su hermano, mismo que la llevó al destierro del reino.

Ejemplo de amor propio

Sin duda, el personaje de Úrsula es la clara muestra del “body positive” y amor propio, al romper con todos los estándares de belleza establecidos y demostrar lo bien que se siente con su cuerpo.

Con ese vestido negro escotado por la espalda y en forma de corazón, esos aretes de conchas, uñas largas rojas la convierten en la más fashionista del océano. Y es que durante toda la película, Úrsula demuestra lo bien que se siente con su cuerpo y claro ejemplo es cuando tiene la oportunidad de quedarse como humana, pero prefiere su cuerpo natural.

Mujer emprendedora

Al ser desterrada del reino por revelarse a Tritón, obviamente tenía que hacer algo para salir adelante, y el hecho de no tener nada y ser enviada a una cueva no la detuvo, pues fundó su propio de negocio de magia negra.

TE PODRÍA INTERESAR: Las princesas de Disney en situaciones de la vida real



Sabemos que posiblemente no sea la mejor profesión del mundo, pero eso no quita todo el proceso, considerado legal de su empresa: ayuda a la gente a encontrar el amor y ser como ellos desean a través de un contrato.

Es feminista y realista

A través de su canción “Pobres almas en desgracia”, Úrsula hace una gran critica hacia los estereotipos de la sociedad y el valor que las personas le dan al amor propio con estrofas como: “Lo que quiero es tu voz, pero sin mi voz como... eso no importa te ves muy bien. No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente”, asegurando que para algunos hombres, el físico es lo más importante.

Además se muestra totalmente en contra del machismo al cantar: “Los hombres no te buscan si les hablas, no creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen a no ser que no te quieras divertir. Verás que no logras nada conversando, a menos que los pienses ahuyentar, admirada tu serás si callada siempre estás”, declarando su lucha a favor de que las mujeres sean escuchadas.

Icono en la comunidad LGTB

El personaje de Úrsula fue inspirado en Divine, un drag queen irreverente, satírico y un tanto "profano" encarnado por el actor Harris Glenn, convirtiéndose en un ícono de la contracultura estadunidense.