Compra el auto de sus sueños y recibe críticas en redes sociales

"Tengo muchísimo que agradecer a la gente que me apoyó y me acompañó en todo el proceso, porque más que nadie saben lo que significa este auto para mi, y saben cuánto esfuerzo hay detrás de este logro. Bienvenido Fiat 128 Súper Europa", concluyó en la publicación que se hizo viral.

Pero no llamó la atención el esfuerzo y la emoción de la joven por su auto sino porque era tan viejo y tan barato que ni siquiera valía la pena presumir el esfuerzo.

"¡Es como elogiar a alguien que está feliz porque llegó a comprarse una tele 14 de tubo!", dice uno de los tantos comentarios que recibió Luly Basile.

Luly tuvo que desactivar los comentarios por lo hirientes que resultaban ser algunos. Sin embargo, también recibió el apoyo de otras personas que elogiaron el esfuerzo por cumplir su sueño.

"Hoy, entre un revuelo de mensajes que me llegaron por la viralización de la foto de mi auto en Twitter, recibí un mensaje de un dueño anterior de mi auto, el cuál lo vendió ya hace 7 años [...] A pesar de que hubo muy malos comentarios en las redes sociales de gente que no hizo más que criticar mi auto, o desvalorizarlo, me quedo con los comentarios hermosos de muchas personas que me contaron que también su primer auto fue un súper europa, o me contaron anécdotas, mostraron fotos de sus 128, o simplemente me mandaron mensaje felicitándome", dijo en una nueva publicación.

Ahora, Luly Basile comparte los detalles del mantenimiento y renovación de su auto. Incluso consiguió más de 52 mil seguidores en Instagram.