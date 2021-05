Colectivos feministas aseguran que concursos como Miss Universo deberían desaparecer

De acuerdo con los argumentos de algunas chicas, este tipo de concursos no son apoyados por colectivos feministas debido a que fomentan el sistema patriarcal, al hacer que la mujer sea vista como un producto a nivel internacional.

"Los concursos de belleza como Miss Universo son la celebración en donde el estado, el patriarcado y el capitalismo se abrazan para coronar a la idea de mujer perfecta. Es un objeto de consumo, legitima los 'valores', perpetua el género y da un falso sentido de nacionalismo", se puede leer en una de las publicaciones de Twitter.

Cabe mencionar que estos comentarios han hecho que muchos piensen que se está en contra de las mujeres al momento de oponerse a estos concursos, sin embargo, las feministas han explicado que no se trata de las mujeres en sí, sino del concurso como tal: "El feminismo busca la liberación de las mujeres del sistema patriarcal. Por eso no se juzga a las mujeres como individuas, sino al sistema que las lleva a tomar las decisiones que toman".

Alguno de los argumentos que los colectivos feministas han sostenido como válidos para que estos certámenes ya no existan es que fomentan el prototipo de una mujer perfecta basada en estándares de belleza que tienen que ver con la delgadez, el color de piel, el tipo de cabello, hasta aquellos que hacen de la mujer un producto sexualizado y de consumo.

Finalmente, y al parecer lo que debe quedar claro es que el feminismo bajo ninguna circunstancia ataca a las participantes, sino que cuestiona los concursos que están avalados por el sistema patriarcal, al respecto esto comentó una usuaria: "Desde decir que las personas "feas" atacan a las personas hermosas, se ve que no entendiste nada. Se ataca a los que lucran con las mujeres, no a las mujeres en sí. Ser bella no es un problema, pero la belleza no debería estar estandarizada por el sistema patriarcal".

