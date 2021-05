“Eso no me parece divertido"; Seth Rogen no quiere tener hijos y ya no le incomoda admitirlo

Para muchos, el tener hijos podría significar uno de los mayores logros en su vida, pero para otros podría parecer un proceso complicado y nada divertido, y así lo dejó ver el actor Seth Rogen, quien confesó qué él y su esposa Lauren Miller no estaban interesados en tener hijos, y ya no se avergüenza en demostrarlo.

Fue durante su aparición en el programa de Howard Stern que Rogen se sinceró y aseguró que el trabajo era la mayor razón por la negativa a convertirse en padre, pues con él actuando constantemente, produciendo, haciendo su cerámica, y Miller como guionista y directora, aseguran que es mejor que no tengan hijos.

El actor aseguró que no podría trabajar tanto como le gustaría, pues tendría que hacer malabares con las responsabilidades de la paternidad y el trabajo: "No podría hacer todo el trabajo que me gusta", dice, y que ha llegado al punto en que ya no le incomoda admitirlo.

“La gente siempre dice, es algo que creo que me incomodaba al responder esto antes, pero me decían, ‘¿Cómo haces tanto? ¿Cómo haces cerámica, escribes un libro y haces todas estas películas? La respuesta es que no tengo hijos … no tengo nada más que hacer”, dijo Seth.

Durante la entrevista, Stern le preguntó si querer tener hijos habría sido un factor de ruptura en su relación, a lo que Rogen inmediatamente respondió que no, pues asegura que Lauren es la menos interesada en el tema: "Diría que ella quiere tener hijos menos que yo. A mí probablemente me podrían convencer; a ella, no".

Además, Seth aseguró que con su esposa se divierten demasiado mientras están ellos dos solos, e incluso los días en casa sin pequeños a su alrededor les ha permitido experimentar cosas que quizás con hijos no pudieran.