Major Lazer nos recomienda sus canciones favoritas en esta playlist exclusiva

Major Lazer no deja de innovar pues este trío de DJs también se ha atrevido a introducirse en otros géneros. Así ha ocurrido con la escena de la música urbana, que le ha dado la bienvenida con grandes éxitos.

Diplo, Walshy Fire y Ape Drums son los encargados de darle sentido a este proyecto. Lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro, y así sucesivamente. Por ello no nos extraña que hayan dado en la tecla para mantenernos a todos enganchados a sus ritmos. Pero eso no es todo.

Estos tres referentes musicales nos han desvelado la playlist de sus canciones favoritas, lo que nos ha permitido conocer sus gustos aún más. Y, claro, entre todos estos temazos no podían faltar los sonidos urbanos. Recuerda que puedes escuchar esta playlist en la app de LOS40, accediendo a la sección de Música.

Artistas de la talla de Rosalía y Bad Bunny pueden leerse entre los que forman parte de esta lista. Pero también nos encontramos con algunos de los hits que han marcado esta nueva etapa de Major Lazer. Diplomático, su éxito con Guaynaa, es uno de ellos.

¿Cuál de todas estas canciones es tu favorita?

Major Lazer nació en 2008. A lo largo de su trayectoria ha sufrido diversos cambios en sus integrantes, pero si hay alguien que se ha mantenido firme es Diplo. El conocido DJ ha creído fielmente en este proyecto desde el comienzo, razón por la que lo ha conservado hasta nuestros días.

Posteriormente llegaron los talentos de Walshy Fire y Ape Drums, que se encargaron de aportar sus toques más personales y convertir este trío de DJs en uno de los proyectos más inauditos.