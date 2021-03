Major Lazer estrena nuevo sencillo “Diplomático” a lado de Guaynaa

Hoy, Major Lazer lanza su nueva canción en español titulada “Diplomático”, la cual presenta a lado de Guaynaa, uno de los grupos de música latina que ha tenido un ascenso importante en todas las plataformas minoristas y de transmisión digital en el último año.

El nuevo tema está acompañado del estreno de un video musical, dirigido por Sam Sulam y filmado en Miami, Florida.

Para el 26 de marzo, dicha pista se incluirá en Music Is The Weapon (Reloaded) y por si fuera poco, la edición de lujo del último álbum del grupo contará con cuatro pistas nuevas.

Esta nueva producción musical ha sido catalogada como una obra maestra cómica y cinematográfica que puede hacer reír a los fanáticos desde el principio hasta el final, pues en el video se captura a personalidades que son amantes de la diversión, como Diplo, Walshy Fire, Ape Drums y, por supuesto, Guaynaa.

Guaynaa se ha convertido en uno de los representantes de la música latina / Instagram

El video filmado en el famoso Gulfstream Park, es la historia de un viaje salvaje que sucede cuando un adinerado hombre dueño que posee un caballo, el cual está interpretado por Walshy Fire, descubre que su primer jinete Diplo no está y no tiene más remedio que sustituir a su mozo de cuadra, Guaynaa, para montar en el gran carrera.

Recordemos que desde 2018, cuando Guaynaa irrumpió en la escena musical con su éxito “Rebota”, se convirtió en uno de los representantes de la música latina a nivel mundial.

El artista también nominado al Grammy Latino también ha cautivado a sus fans de todo el mundo con su éxito “Se te nota”, el cual grabó en compañía de Lele Pons, y que hasta el momento ha alcanzado las 272 millones de vistas en YouTube.

Por su parte, Major Lazer ha sido pionero en unir los mundos de EDM y la música latina, con su remix de 2013 titulado “Watch Out For This (Bumaye)" que a lado de Daddy Yankee se convirtió en un fenómeno global y, a lo largo de los años, el trío ha seguido evolucionado, pues ya colaboró con increíbles artistas de la música latina como J Balvin, Bad Bunny y muchos más.