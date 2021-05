Confirman que el festival Lollapalooza si se realizará y estará a su máxima capacidad

Es oficial, después de tanta espera, los organizadores de Lollapalooza, uno de los festivales de música más aclamados, anunciaron que el evento se realizará de forma masiva del 29 de julio al 1 de agosto de este año, en el Grant Park de Chicago.

Esta noticia causo revuelo, sobre todo porque en 2020, esta fiesta masiva tuvo que ser cancelada debido a la pandemia mundial por Covid-19.

Hasta el momento se sabe que en el festival se recibirán a más de 100 mil asistentes por cada uno de los días que dure. Y para sorpresa de los fanáticos el cartel con los artistas invitados ya es visible y además la compra de boletos ya está habilitada.

Se espera que la edición de este Lollapalooza sea todo un éxito, ya que cumplirá su 30 aniversario en medio de música, reflectores, colores, diversión y mucha diversidad.

Algunos de los artistas y bandas invitadas a este gran evento son Foo Fighters, Post Malone y Miley Cyrus, quienes encabezan el cartel.

A estas alturas de la nota, seguramente te estás preguntando sobre las medidas de seguridad para evitar que los contagios por Covid-19 broten en medio de la fiesta, y para la buena fortuna de todos, solo podrán entrar aquellos que tengan certificado de vacunación COVID-19 o en su caso, los resultados de que la prueba salió negativa. Dicha medida fue informada por Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago.

No obstante con lo anterior, el evento contará con Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC), para que los asistentes se sientan más seguros y puedan disfrutar al máximo de esta celebración.

Un festival con huella en el mundo

Lollapalooza se realizó por primera vez en 1991 y tanto Estados Unidos como Canadá fueron parte de la gira. Después de eso hizo su primera aparición en Chile, convirtiéndose así en el primer país de Latinoamérica en tener un evento como este.

Finalmente, países como Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Suecia y Colombia han sido participes de esta fiesta, además Lollapalooza debe su éxito a que ha recibido a artistas de talla internacional como: The Killers, 30 Seconds To Mars, Artic Monkeys, The Black Keys, Imagine Dragons, Kings Of Leon, Calvin Harris.

