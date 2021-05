"Prefiero morir en casa": Salma Hayek cuenta su casi fatal experiencia con el Covid-19

Salma Hayek había guardado en secreto un duro momento de su vida, cuando se contagió de Covid-19 y estaba tan grave que estuvo a punto de perder la vida. Un año después de enfermarse, ha decidido compartir su experiencia.

Fue en una entrevista para la revista Variety que Salma Hayek decidió contar su experiencia casi mortal con el Covid-19, que contrajo a inicios de la pandemia y que le costó todo el año 2020 en recuperarse por completo.

"Mi médico me suplicó que fuera al hospital, porque estaba muy mal. Le dije: 'No, gracias. Prefiero morir en casa", esas fueron las palabra que Salma Hayek dijo cuando creyó que ya no tenía esperanza ante la enfermedad y que pensaba que moriría en cualquier momento.

Aunque podría parecer exagerado, la realidad es que Salma Hayek estuvo tan grave que tuvo que ser aislada en su casa por siete semanas, necesitando un tanque de oxígeno para respirar. Así mismo, Hayek revela que siente que no se ha recuperado del todo pues aunque ha pasado más de un año, aún se cansa muchísimo y siente que la energía que tenía antes de la enfermedad no la ha recuperado.

Pero ¿cómo es que Hayek ha continuado trabajando en estos meses a pesar de lo que revela? Confesó que "House of Gucci", su primera filmación después de recuperarse, fue el proyecto perfecto para volver a su trabajo pues el personaje no era demasiado grande.

"Ha sido un rodaje sencillo porque no son muchas escenas. La película perfecta para volver a mi vida anterior. Ahora también hago cada vez más reuniones por Zoom, pero no muchas porque todavía estoy muy cansada", dijo Salma Hayek.

Luego de una difícil enfermedad como la del Covid-19, que ha acabado con la vida de millones de personas en el mundo, Salma Hayek pudo recuperarse considerablemente y ahora tiene varios proyectos por estrenarse este mes, incluido "The Eternals", la nueva película de Marvel que se exhibe en noviembre de 2021.

"Quiero disfrutar de mi adolescente, mi maravilloso esposo, mis animales. Me siento muy bien ahora, así que no quiero quejarme de las cosas. Pasé mucho tiempo quejándome y no quiero involucrarme en cosas como, esto debería ser de esta manera o de esa manera. Quiero hacer reír a la gente", concluyó Salma Hayek al hablar del futuro de su carrera luego de superar este momento difícil en su enfermedad.