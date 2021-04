Anthony Hopkins celebra su Oscar bailando con Salma Hayek

Anthony Hopkins se convirtió en el actor de mayor edad en recibir un Premio Oscar a rol protagónico. Para celebrarlo, seguramente cientos de sus amigos y colegas le mandaron felicitaciones, pero ninguna de ellas se pudo comparar con la de nuestra mexicana Salma Hayek.

TE RECOMENDAMOS: Anthony Hopkins dedica con emotivas palabras, su Oscar a Chadwick Boseman

Salma Hayek celebra el Oscar de Anthony Hopkins /

Sin duda, Salma Hayek siempre se convierte en tema de conversación en cada entrega de premios al cine. Desde cómo ponía el ambiente en las fiestas después de la gala de Cannes, llevando mariachis, tequila y cantando "Cielito Lindo" hasta por sus polémicos atuendos y su forma de responder cuando la critican por su peso.

QUIZÁ TE INTERESE: "La venganza ha sido el motor de mi vida": Anthony Hopkins y su peculiar forma de llegar a la actuación

Pero ahora, el protagonismo lo ha compartido con uno de los actores más importantes de los últimos años: Anthony Hopkins. Esto para celebrar su reciente premio por la película "The Father".

Fue a través de la cuenta de Instagram de Salma Hayek que vimos a Anthony Hopkins bailando "Dance Me To The End Of Love" de Leonard Cohen, mientras poco a poco se acercaba a su pareja de baile del otro lado de la habitación y quien resultaba ser Salma quien concluyó el clip con un abrazo a Hopkins.

LEE TAMBIÉN: Anthony Hopkins le toca el piano a su gato para distraerse

"Celebrando con el Rey Anthony Hopkins su segundo Oscar por su extraordinaria actuación en El Padre", dice el video que se hizo tendencia en redes sociales y que tan solo en Instagram alcanzó casi cuatro millones y medio de reproducciones.

Anthony Hopkins, el actor más grande en ganar un Oscar

A sus 83 años, Anthony Hopkins se convirtió en el actor de mayor edad en ganar un Premio Oscar en toda la historia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sin embargo, él jamás se lo esperó.

Anthony Hopkins no se presentó a la entrega de Premios Oscar del 2021 y fue hasta el día siguiente que se enteró que había ganado la categoría a mejor actor.

Así como él lo dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram, no se imaginaba que ganaría, incluso dedicó unas palabras a Chadwick Boseman, quien también competía por el puesto a mejor actor y que falleció hace algunos meses.

Según las declaraciones de Hopkins, estaba dormido cuando se anunció que había ganado el Oscar.