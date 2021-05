Poco a poco han sido más las grandes estrellas que se sinceran sobre las fuertes batallas que han tenido que enfrentar a lo largo de su vida y esta vez Lady Gaga habló sobre la horrible experiencia que vivió al ser agredida sexualmente por un productor musical.

La cantante se sinceró sobre el terrible hecho durante el primer episodio de la nueva serie de Oprah Winfrey y el Príncipe Harry, “The Me You Can't See” explicando lo difícil que fue vivir con el estrés postraumático que este acto le provocó.

"Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: 'Quítate la ropa'. Y yo dije que no. Me fui y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no pararon. No dejaron de pedírmelo, y me quedé helada y ni siquiera me acuerdo", explicó la cantante.

Gaga, que ahora tiene 35 años, explicó que se ha negado a nombrar al productor musical asegurando que no quiere volver a enfrentarse a esa persona: “Y no voy a decir su nombre. Entiendo este movimiento Me Too, y entiendo que la gente se sienta realmente cómoda con esto, y yo no. No quiero volver a enfrentarme a esa persona".

Durante la emotiva entrevista, la superestrella reveló entonces que tras la agresión, quedó embarazada y confesó cómo, años después, un médico le aconsejó que acudiera a un psiquiatra por su dolor crónico, lo que le llevó a ser diagnosticada de estrés postraumático. "Primero sentí un dolor intenso y luego me quedé dormida. Me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en la esquina, en casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma. Porque estaba siendo abusada. Estuve encerrada en un estudio durante meses", confesó entre lagrimas Gaga.

Aunque en otras ocasiones la cantante ha hablado sobre lo sucedido, ahora confesó que mantuvo el ataque para sí misma durante siete años. Gaga también confesó que, gracias a estos hechos, experimentó un "brote psicótico” cuando ganó el Oscar a la mejor canción original por “A Star Is Born” en 2019. Lady Gaga admitió a Oprah Winfrey que le ha costado varios años el darse cuenta de que ella no hizo nada malo para ser violada, que su proceso para recuperar su salud mental ha sido muy lento.