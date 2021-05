Tras multa a Luisito Comunica, AICM aclara en qué zonas está prohibido el celular

Luego de la multa que recibió el famoso youtuber Luisito Comunica por usar el celular en una zona que al parecer estaba prohibida, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer a través de las redes sociales que a partir de lo sucedido varios funcionarios del lugar se encargarán de vigilar el cumplimiento de diversas normas.

“AICM no prohíbe usar celular en áreas abiertas a usuarios. Dentro del AICM actúan dependencias como SAT/Aduanas, Migración, que en sus competencias desempeñan funciones en cumplimiento de normas nacionales a internacionales que se deben cumplir”, se puede leer.

Cabe señalar que esto ocurrió luego de que le cobraran una multa de más de 7 mil pesos en efectivo por usar el teléfono celular mientras se encontraba dentro de las instalaciones del aeropuerto.

Y causó más revuelo cuando Luisito hizo publico lo sucedido a través de las “Historias” de su cuenta de Instagram, ahí denunció que un colaborador del lugar se acerco a él para sancionarlo por usar el móvil.

“Justo antes de comenzar todo esto él me dijo ‘sé quién eres y te voy a multar’. Me huele a que es algo personal y un abuso de poder (…) Fíjense cómo recalca ‘sé quién eres’. Y sólo a mí me están multando”, dijo el influencer a sus seguidores.

Luego de escuchar esta versión, los seguidores que tiene en sus redes sociales salieron en su defensa y acusaron a los funcionarios del aeropuerto de “corruptos”.

La explicación que dio el el youtuber al haber usado su celular, es que estaba filmando la zona en donde esperaba recoger su maleta, tras el regreso de un viaje que hizo junto con su pareja.

Y una de las normas del AICM es que no se pueden grabar videos en las zonas operativas del recinto, ya que está prohibido.

