Policía encuentra un cheque por 40 mdp y lo regresa al dueño

La noticia fue compartida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de un comunicado, en dónde el agente Mario Hernández, perteneciente a la Policía de la Bancaría e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que encontró dicho cheque bancario frente a la entrada del estacionamiento de un complejo de departamentos, sobre la calle Tres Picos, en la colonia Polanco.

De inmediato, Mario checo los datos del beneficiario y se percató que la cantidad a cobrar era de 40 millones de pesos, por lo que no dudó en dar aviso a sus superiores y procedió a resguardar el cheque. Una vez reunido con sus jefes, ellos lo ayudaron a dar con la empresa que giró el cheque, por lo que tampoco dudó en dirigirse al lugar para regresarlo, por lo que los servidores de la empresa que recibieron el documento se mostraron muy asombrados por lo que sucedió.

“Le hice una llamada a mis jefes y me dijeron que lo resguardara, posteriormente ellos llegaron y me apoyaron para ubicar dicha empresa a la que pertenecía el cheque. Pues me dieron las gracias, pues ellos no esperaban que les fuera a dar ese cheque, me imagino que ya lo habían dado por perdido”, aseguró el oficial.

Reconocen la honestidad de Mario

Después de que la historia recorriera todo el país, fue el propio el titular de la Secretaría se Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien felicitó personalmente al agente y le otorgó un reconocimiento a la honestidad y el valor.

Felicidades por su ascenso y reconocimiento a mi compañero de @SSC_CDMX adscrito a la Policía Bancaria Industrial Mario Hernández, ejemplo de integridad y disciplina. Gracias! pic.twitter.com/AnTUn4mM4Q — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 19, 2021

Además, después de 25 años trabajando para la corporación, y por su noble acto, Mario Hernández fue ascendido en su cargo, y comento que este hecho es muy importante, porque en su corporación, si algo los distingue es la honestidad y la honradez.