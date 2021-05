Kelly Osbourne irreconocible tras perder 40 kilos y varias cirugías

"No queda casi nada de lo que era", "No pareces tú", "¿Kelly Kardashian, eres tú?", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Más tarde, Kelly Osbourne compartió otro video para aclarar la situación y pedir un poco de empatía. "Vamos a aplastar estos escupidos rumores. ¿No pueden simplemente estar felices por mí?", escribió en la publicación.

"Siempre soy realmente honesta y franca sobre lo que le he hecho a mi cuerpo, y quién soy, y no me he sometido a una cirugía plástica". Eso sí, se ha inyectado los labios, la mandíbula y la frente. En redes sociales su transformación ha de ha hecho viral.

Cómo se hizo famosa Kelly Osbourne

Era 2002 y Kelly tenía tan solo 18 años cuando ella y su familia se hicieron protagonistas del reality show "The Osbournes", transmitido en MTV.

Posteriormente inició su carrera musical y actoral pero después de varios años de no aparecer en el mapa de la farándula, Kelly Osbourne reapareció con 40 kilos menos y un rostro mucho más definido.

Kelly Osbourne tiene una dieta vegana, aplica el ayuno intermitente y se ha sometido a estrictas rutinas de ejercicio.