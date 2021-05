Hay canciones que nos han reanimado en esta vida de pandemia y sin duda "Bichota". La canción de Karol G es casi un himno al empoderamiento femenino.

Y así como la Tusa, también de Karol G, nos hizo preguntarnos qué significaba la palabra del coro, debemos saber que Bichota tampoco es una palabra cualquiera y hay un significado detrás de la misma.

"Bichota" se estrenó el 22 de octubre de 2020 y desde entonces se ha colocado como una de las más escuchadas a nivel Latinoamérica. La letra trata de una mujer fuerte, empoderada, que no se deja manipular por los hombres y le gusta salir de fiesta.

Bichota en Puerto Rico, es una palabra utilizada para referirse a un narcotraficante de puesto alto. El origen podría ser de la frase en inglés "big shot", que se utiliza para referirse de modo casual a los jefes.

Karol G y el significado de la palabra "Bichota" /

Ahora que lo sabes, canta con nosotros. Te dejamos la letra de Bichota.

Letra de Bichota

Bichota

Salgo acicala' de pie' a tope

Porque puede ser que con el culo mío te tope', tope'

Me siento bichota sin salir del bloque

To' me quieren partir y no tienen con qué

Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum

Y si hay alguien que me rompa

Porque no pueden con mi pum-pum

Con mi pum-pum, con mi pum-pum

Por encima, se me nota que me sobra el piquete, piquete

No' dimo' par de botella' y ahora estamo' al garete

Yo también tengo una Jeepeta

La tengo fuletea' con to'a mi' shortie'

Dejamo' el miedo en la gaveta

Cuida'o con lo que sube pa'l story

Y adivina quién viene por ahí

Viene Juana, viene Mari

To'a la' babies quieren party

Un commentary fuera 'e lugary

Y te vamo' a rompe', yeh-yeh-yeh-yeh

Salgo acicala' de pie' a tope

Porque puede ser que con el culo mío...