Tessa, la joven que es alérgica al agua (incluyendo sus lágrimas y sudor)

Tessa Hansen-Smith es una joven de 22 años que tiene una vida muy difícil y particular pues aunque ella quisiera hacer lo que todos hacen, algo se lo impide: su alergia al agua.

Alergia al agua, incluyendo sudor, lágrimas, darse un baño, entrar a una alberca, comida, tomar agua, prácticamente todo. Tessa utiliza sus redes sociales (en Instagram la encuentras como @livingwaterless) para concientizar sobre su enfermedad, urticaria acuagénica, mejor conocida como alergia al agua.

Tessa Hansen-Smith, joven de 22 años es alérgica al agua /

TE RECOMENDAMOS: Descubrió su alergia al tinte lugo de que su cabeza se deformó

Fue a los ocho años de edad cuando los papás de Tessa descubrieron que después de bañarse, comenzaban a salirle ronchas y cortaduras en la piel. Inicialmente creyeron que se trataba de un alergia al jabón o al shampoo pero nada mejoraba. Dos años después descubrieron su alergia al agua.

Con el paso del tiempo aprendió a vivir tomando medicamentos para toda la vida, usando puros productos en seco, bañándose solo dos veces al mes, sin poder hacer ejercicio y comiendo únicamente alimentos secos o frutas deshidratadas.

LEE TAMBIÉN: Conoce las 5 alergias más raras del mundo

La alergia al agua de Tessa, empeora con el paso del tiempo. Cada vez son más las reacciones al exponerse al agua aunque afortunadamente sus células no están afectadas por lo que manteniendo un estilo de vida muy estricto, parece estar fuera de peligro.

Cómo se baña una persona alérgica al agua

Para bañarse, Tessa Hansen-Smith, alérgica al agua, tiene que prepararse tanto física como emocionalmente. Inicia aplicando un aceite especial en su cuero cabelludo y lavándose el cabello en seco. Aplica bálsamo labia y crema antiheridas en el rostro y se toma la temperatura antes de entrar a la regadera.

Una vez fuera del baño, Tessa se toma la temperatura de nuevo, generalmente es mucho más alta. Con todo el cansancio que tiene, seca todo su cuerpo y vuelve a aplicar crema antiheridas. Después va a su cuarto y se recupera de la fatiga.

"Bañarse es una experiencia realmente dolorosa para mí y me provocan ataques de pánico. Cuando me baño solo puedo estar bajo el agua por 5-7 minutos porque me da fiebre, me salen ronchas, comienzo a sudar. Solo me baño cuando hay alguien en casa por si algo me pasa. No dejo que mi rostro toque el agua porque duele muchísimo. Si el agua llega a mis ojos, labios o partes más sensibles de mi rostro, me da urticaria. Recuperarme de un baño me toma 12 horas en lo que se baja la fiebre", dijo en una sección de preguntas y respuestas en Instagram.

Qué toma una persona alérgica al agua

Y es que Tessa vive en constante deshidratación por lo que hacer una simple tarea como arreglar su cuarto, la agota en extremo. Tessa también vive con nauseas y dolor de cabeza; su lengua siempre está cortada y su garganta le arde cada que consume algo con agua.

Lo que usualmente toma es leche pues es la única bebida que no lastima sus órganos internos.