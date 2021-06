Mujer celebra boda falsa para vengarse de su ex

TE RECOMENDAMOS: Papá se hace viral por foto apoyando a sus hijos: un boxeador, una diva drag y una bailarina

Pero todo fue parte de un plan de Sarah quien lastimada por lo que le habían hecho, creyó que la mejor venganza sería que él creyera que ya lo había olvidado. Así, rentó un vestido de novia, contrató una maquillista, un fotógrafo y le pidió a un amigo que actuara como su prometido en una sesión de fotos que simulaban su boda.

Han pasado los años desde ese entonces y Sarah ve con gracia lo que anteriormente fue un acto desesperado por llamar la atención de su ex. Ahora el video de sus fotos y su historia se hicieron virales.

"Recordando el momento en que fingí casarme y tener una sesión de fotos para vengarme de mi ex", dice el video de TikTok.

Sarah Vilard contrató un maquillista, fotógrafo y todo para que pareciera que se casó

¿Qué hizo el ex cuando vio las fotos de la boda falsa?

La verdad es que de no ser por la ayuda de todos los amigos de Sarah, el ex no se la habría creído. Sarah Vilard subió las fotos a sus redes sociales y todos le comentaron lo felices que estaban por este paso importante en su vida.

Sarah agradeció todos los comentarios y siguió con la mentira hasta que el ex la buscó. Le llamó para arreglar las cosas pero ella nunca contestó. Él fue a buscarla a su casa pero nunca le abrió la puerta. Sarah no buscaba que su ex volviera, ella solo quería venganza y lo consiguió.

Sarah Vilard aclaró con sus seguidores la situación, meses después y de su ex no ha vuelto a saber nada pues lo eliminó de las redes sociales. Aunque está segura de que no lo volvería a hacer, no se arrepiente de haberlo hecho pues aprendió a tomar el fin de sus noviazgos con menos drama.