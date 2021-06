Michele Morrone habla sobre su orientación sexual luego de polémica foto en redes

Una de las polémicas que en los últimos días ha sonado en las redes sociales es la que involucra a Michele Morrone, el protagonista de la película “365 DNI”, que al subir una fotografía a su cuenta de Instagram muy abrazado al actor Simone Susinna, causó comentarios y dudas respecto a su orientación sexual.

La imagen compartida muestra a Simone Sussing abrazado al actor y sus cuerpos parecen como si estuvieran mojados. Lo anterior fue suficiente para que los fans de Michele comenzaran a cuestionarse sobre si era gay.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el actor saliera a dar la cara, pues se tenía que aclarar lo sucedido y también sus preferencias sexuales.

“Esta mañana me he despertado con llamadas de mi equipo para decirme que hay muchos artículos en los medios diciendo que había salido del armario por la fotografía que me había sacado con Simone, que se ha convertido en un buen amigo mío”.

Y al parecer, para muchos fue suficiente el comentario anterior para dejar en claro que solo se trataba de una imagen en la que recuerda el trabajo que hizo con Susinna y además destacó: “Por cierto, soy un gran aliado de la comunidad LGBTQ, pero estamos hablando de una foto normal. No he salido del armario”.

Respecto al texto de “soy un mentiroso” que se podía leer en la fotografía aseguró que: “Un actor es un mentiroso porque pretende ser alguien que no es, por eso elegí ese título”.

No obstante con lo anterior, Michele aprovechó la oportunidad para darle ánimo a las personas que aún no se atreven a hablar sobre su sexualidad e hizo énfasis en que: “La felicidad no tiene precio, chicos, sí así lo sientes, sal y dile al mundo quién eres”.

