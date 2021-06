Síndrome de Rebeca, la razón por la que sientes celos por la ex de tu pareja

¿Lo que no fue en tu año no hace daño? ¿Entonces por qué te molesta tanto la existencia de la ex de tu pareja? Típico que empiezas una nueva relación, todo parece perfecto, parece que encontraste al amor de tu vida. Sin embargo, una parte de su pasado no te hace avanzar. Esa parte tiene nombre y apellido... la ex de tu pareja. ¿Te identificas? Podrías tener el Síndrome de Rebeca.

Aunque este síndrome es más común en mujeres, los hombres también lo pueden padecer. Y es que existe algo que por más que lo intentemos, no podemos detenernos. Llegan los celos, las inseguridades, las peleas. Porque una cosa es sentir un poco de celos y otra muy diferente es que ya se convierta casi en una enfermedad. Te decimos qué es el Síndrome de Rebeca y cómo combatirlo.

Qué es el Síndrome de Rebeca

El Síndrome de Rebeca es una patología que consiste en celos extremos por la ex pareja de tu actual pareja. Y no solo se trata de discusiones sino de conductas tóxicas como control, persecución y en el peor de los casos, violencia.

Además, la persona afectada, podría estar tratando de buscar la aprobación de su pareja todo el tiempo, queriendo complacerlo o compitiendo todo el tiempo para tratar de ser mejor a la ex pareja, generando así prblemas de autoestima.