Mujer advierte estafa en restaurante de CDMX, comparte el modus operandi

La estafaron en un restaurante. Una mujer compartió su experiencia en un restaurante del zócalo de la Ciudad de México. Ella solo quería disfrutar una hamburguesa viendo la explanada y la catedral de la Ciudad de México pero a cambio, recibió una mala experiencia en un restaurante. Conoce la historia que ya se hizo viral.

Cada vez son más las personas que son víctimas de estafa tanto en compra-venta o servicios como alimentos. Sea por la crisis económica que dejó la pandemia de Covid-19 o simplemente por gandallas. Esta vez, una mujer denunció un restaurante ubicado en el zócalo de la Ciudad de México, donde les cobraron servicios extras, propina y hasta cover por estar en el lugar.

A través de Facebook, una mujer llamada Sandra Garduño, compartió la mala experiencia que vivió en un restaurante llamado Mirador Zócalo. Después de consumir y pedir la cuenta, notó que le estaban cobrando casi el doble de lo que gastó.

"Desafortunadamente el día de hoy fui víctima de una estafa y pues les comparto esta mala experiencia, por si llegan a esta terraza en el zócalo capitalino, mejor se retiren y eviten a este tipo de estafadores", escribió en la publicación.

Mujer denuncia estafa en restaurante del zócalo de la Ciudad de México /

Según lo que cuenta la mujer, su cuenta inicial por tres hamburguesas y cinco bebidas, era de 850 pesos. Sin embargo, la suma que hizo el restaurante fue de 925 pesos. Pero eso no fue todo pues el ticket tenía un cobro de cover 180 pesos por persona y para rematar, ya le estaban cobrando la propina.

De 850 pesos que tenía que pagar inicialmente, el ticket decía que tenía que pagar 1,540 pesos.

"Obviamente le pedí al mesero que me explicara el porqué de esa cuenta, me dice que va incluida la propina, un cobro de hoss y un cover por persona, y pues le leí inmediatamente que en la ley del consumidor data que ningún establecimiento puede exigir una propina de ningún tipo de porcentaje, ya que la propina es voluntaria, y lo de su cover en ningún lado estaba mencionado dicho cobro, obviamente me aferré argumentándole que no le iba a pagar más que mi consumo, a lo que el mesero se puso tan intimidante, al punto de que casi estaba encima de mí, estuve en total desventaja ya que iba a acompañada solo de mis hijos", escribió.

La mujer advirtió que las personas que invitan al restaurante, que se encuentran en la planta baja, podrían estar coludidos. Además, los meseros están vestidos con ropa normal por lo que no podría identificar si realmente existe el restaurante.