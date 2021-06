Danna Paola de romance en la playa, fotos confirman su nuevo noviazgo

En un yate, disfrutando del sol, Danna Paola fue captada abrazando y besando a Alex Hoyer cantante estadounidense de ascendencia mexicana, conocido por su participación en el programa de "La Voz" con la que comenzó su carrera como artista.

En otras fotografías, Danna Paola aparecía a un lado de él bailando y en una más, esperando tranquilos en el sol.

De esta manera se confirmaría el romance entre Danna Paola y Alex Hoyer, mientras ambos han permanecido en silencio en sus redes sociales.

Sin embargo, algunas fotografías ya lo habían delatado. Las más recientes de ambos en la playa, sin especificar con quién pero casualmente con los mismos paisajes.

Alex Hoyer también compartió fotos de sus vacaciones en Ibiza /

Meses antes, sitios de fans de Danna Paola y Alex Hoyer comenzaban a hacer especulaciones de una relación o al menos una linda amistad pues videos y fotos mostraban cómo compartían grupos de amigos y cómo disfrutaban de pasar tiempo juntos.

Recientemente Danna Paola fue cuestionada por el supuesto romance pero ella negó haber visto las fotos que supuestamente la delataban.

"Mira a mí me hacen mucha mala fama. Yo qué te digo, yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera pero de ahí que me meten que somos novios, que esto, que el otro, no. O sea el momento en que me vean con un anillo, whatever y yo confirme algo sí, pero yo tengo muchos ligues amigos, o sea qué te digo".

Danna Paola recientemente estrenó su nuevo sencillo con Morat llamado "Idiota", escúchalo aquí.