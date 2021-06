Juan de Dios Pantoja muestra su hogar antes de ser famoso

Parece que al famoso youtuber Juan de Dios Pantoja le encanta vivir constantemente en la polémica, primero al presumir los excesivos lujos que le regaló a su hijo de apenas tres meses de edad, y ahora por mostrar la humilde casa en dónde vivió por mucho tiempo.

Juan de Dios decidió visitar el que habría sido su hogar por algunos años, para ser exactos antes de alcanzar la fama en el mundo del entretenimiento, sin embargo, lejos de protagonizar un emotivo momento, fue duramente criticado por su falta de humildad.

TE RECOMENDAMOS: Juan de Dios Pantoja criticado por lujosos regalos a su bebé: “Nunca les faltará dinero”



Durante la visita, la cual realizó acompañado de Kimberly Loaiza y sus dos hijos, Juan trato de mostrar la austeridad en la que vivió en casa de sus abuelos, mostrando la cocina, sala y comedor.

El youtuber también compartió que mientras vivió en ese lugar, fue muy feliz, por lo que regresar a este sitio le resultaba un gran respiro a su ritmo de vida, pero de inmediato fue cuestionado por sus seguidores, quien no dudaron el reclamar por que no ayudaba a su abuelo, quien cargaba solo una de las vigas, a lo que Juan simplemente respondió: “Le dije que si lo ayudaba, me dijo que no”, causando revuelo y polémica una vez más.

También fue duramente cuestionado sobre el por que no los apoyaba económicamente, dividiendo las opiniones de sus seguidores, algunos tachándolo de egoísta y asegurando que la fama se le había subido, mientras otros declararon que sí les compró un departamento, pero ellos prefirieron quedarse en su hogar dado que “les traía muchos recuerdos”. TE PODRÍA INTERESAR: ¿Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja separados?

Recordemos que Juan de Dios se ha convertido en una de las personalidades más polémicas, gracias a sus declaraciones y comportamientos.