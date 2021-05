Juan De Dios Pantoja necesita una lección de humildad, eso es lo que consideran varios de sus fans luego de presumir los excesivos lujos que le regaló a su hijo de apenas tres meses de edad.

A través de reels en Instagram, Juan de Dios Pantoja compartió los accesorios que le regaló a su hijo Juanito. Un brazalete de oro de varios centímetros de ancho, un chupón de oro con su nombre grabado en él y una cadena de oro con un dije de oro de más de diez centímetros de circunferencia.

"A mis hijos nunca les faltará amor, tampoco dinero", fue lo que escribió Juan de Dios Pantoja en el video que superó el millón de reproducciones en tan solo un día.

Juan de Dios Pantoja criticado por lujosos regalos a su bebé /

Pero el video de JD Pantoja presumiendo a su hijo no fue bien recibido por todos sus fans, quienes lo tacharon de soberbio y falta de humildad, criticándolo porque nadie debería de presumir de sus lujos, sobre todo porque no se sabe en dónde estarás al día siguiente.

"Nunca digas nunca. Hoy estamos arriba, mañana no sabemos", "El dinero no es todo", "Sé humilde... Solo Dios tiene nuestro futuro en las manos....", "Solo recuerda que esta vida da muchas vueltas", "Lo bueno que no les gusta exponer a sus hijos", "Dices que tu nunca presumes pero solo te contradices", "Valores enséñale valores", "Parece presumir más las joyas que Juanito", "Eres un arrogante.... No Kimberly presume tanto como tú y tiene más fama y dinero que tú", son algunos de los comentarios que recibió.

Algunas otras personas comentaron que tanto Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza le deben su fama y dinero a sus fans. Así mismo, sugirieron que deberían guardar esos lujos en privado, además de que deberían ayudar a la gente necesitada.