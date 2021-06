Ester Expósito responde a los rumores de su ruptura con Alejandro Speitzer

Ester Expósito ha decidido hablar al fin sobre su actual situación sentimental con Alejandro Speitzer. Esto luego de los rumores de su ruptura y la supuesta razón que acusaba a Speitzer de un mantenido.

A través de sus historias de Instagram, Ester Expósito mandó un mensaje a la revista de espectáculos que aseguró que Alejandro Speitzer y ella terminaron porque él no encontraba trabajo y estaba siendo un mantenido, esto luego de asistir por separado a un evento.

Alejandro Speitzer y Ester Expósito terminan su relación /

"Agarró todas las cosas de Álex, las metió en maletas, se las aventó al pasillo del edificio y le gritó: 'Quiero que te vayas, ¡eres un mantenido!'", decían las declaraciones de una supuesta amiga de Ester Expósito.

Pero Ester, quien está acostumbrada a no prestar atención a los rumores que crean sobre ella, decidió romper el silencio para evitar que esto siguiera afectando emocionalmente a Speitzer.

Ester Expósito exige a la prensa que dejen de inventar chismes sobre ella

"Me parece lamentable la información absolutamente falsa y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él. Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Lxs que están o hemos estado cerca de él lo sabemos", aclaró Ester Expósito.

"Solo se merece lo mejor que haya pasado en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre, independientemente de que sea mi pareja o no", concluyó. En otra historia, con palabras resaltadas, pidió más respeto y profesionalidad.