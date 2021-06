Coreana prueba elote con chile del que pica y su reacción se hace viral

"¿Con chile del que pica o del que no pica?", esa es la pregunta que solo los valientes se atreven a responder cuando ordenan un delicioso elote preparado. Porque aceptémoslo, no cualquiera soporta el picante y es así como una coreana se hizo viral al reaccionar al fuerte picante.

En TikTok llamó la atención de un video donde una coreana ordena un elote. @soojincoreana, como se hace llamar, quiso probar qué tan picante era el picante que le ponen a los elotes y aunque el elotero se lo advirtió, ella no hizo caso. "¿Segura? Luego no venga a llorar, ¿eh?", dijo el elotero mientras Soojin parecía estar muy segura de su decisión.

Coreana no soporta el picante del elote que ordenó /

Segundos después, tras el primer bocado, la joven coreana ya lloraba porque no aguantaba el picante y aunque le quitaba más y más piquín a su elote, seguía sin aguantar el sabor. "Quería saber qué tan picoso es y no, no m4m3$", dijo mientras su amigo mexicano la grababa.

El video ya cuenta con más de dos millones y medio de likes y miles de comentarios donde se ríen del incidente de la coreana que probó elote con chile del que pica.

Soojin es una joven coreana que lleva varios años viviendo en México por lo que domina perfectamente el idioma español. Además de dar clases particulares de coreano, Soojin tiene un canal de Youtube donde muestra la diferencia de culturas entre Corea y México así como comparte los descubrimientos gastronómicos y culturales en nuestro país.

"Chingu amiga", como también se le conoce, tiene más de un millón de seguidores en Youtube.