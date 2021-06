Dua Lipa presenta su nuevo sencillo 'Love Again’

“Future Nostalgia” es oficialmente el álbum # 1 más vendido en el Reino Unido en lo que va del 2021, después de haber pasado 37 semanas en el Top 10 desde su lanzamiento y tener 3 sencillos con mayor permanencia en el lTop 10 por una artista femenina desde 1955.

Su álbum debut ha acumulado las 6 millones de ventas en todo el mundo, con ventas de sencillos que alcanzan los 80 millones y con más de 8 mil millones de streams tan solo en Spotify, es el álbum más reproducido por una artista femenina en la historia de la plataforma. El gran éxito "New Rules" ("la canción que cambió mi vida", dice ella) superó los 1.500 millones de streams en Spotify, lo que la convierte en la tercera canción en solitario más reproducida por una artista femenina en la historia de la plataforma, mientras que el video hizo de ella la artista solista más joven en alcanzar mil millones de views en YouTube.

Hizo historia en los premios BRIT en 2018 como la primera artista femenina en obtener cinco nominaciones, con dos victorias para British Breakthrough Act y British Female Solo Artist. Luego recibió dos premios Grammy por Best New Artist y Best Dance Recording por "Electricity", su colaboración con Silk City al año siguiente. A finales del 2019, Dua interpretó su sencillo número 1 a nivel mundial "Don’t Start Now" en los MTV EMA, ARIA y AMA en el período previo al lanzamiento de su último álbum, Future Nostalgia.

Su segundo disco fue lanzado en marzo de 2020 y superó los 294 millones de streams en su primera semana. Ahora ha superado los 4 millones de ventas en todo el mundo, 6 mil millones de streams en todas sus canciones y ha sido certificado Platino en el Reino Unido. Fue el álbum #1 más reproducido en Spotify en 2020 y con más de 5 mil millones de streams, convierte a Dua en la primera artista femenina en la historia de Spotify en tener dos álbumes que alcanzan este hito.

Dua también ganó "Best Solo Female” & “Album of the Year” en los premios BRIT 2021, lo que la convirtió en cinco veces ganadora del premio BRIT. Su presentación en los GRAMMY 2021 es ahora su video más visto en 24 horas, alcanzando los 10 millones de views y rompiendo el récord de "Don’t Start Now".