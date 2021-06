¿Eiza González ya tiene novio? Esto es lo que sabemos

Todo parece indicar que pasará un tiempo antes de que Eiza González deje de estar en el ojo del huracán. Bien sabemos que en las últimas semanas se han dado a conocer noticias relevantes en torno a su carrera profesional, como por ejemplo que se convirtió en una de las actrices más taquilleras de Hollywood o el nuevo protagónico que tendrá en una película.

De hecho, ya había pasado un tiempo desde que no se hablaba de su vida amorosa y es que en esa cuestión Eiza siempre ha sido muy reservada. No obstante, y por las fotografías que se dieron a conocer hace unos días, todo parece indicar que a la también cantante no le importa que la vean en compañía de quien pudiera ser su nuevo novio.

