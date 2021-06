Yuya anuncia estar embarazada de Siddharta

Yuya anunció su embarazo, en una fotografía junto a su novio, el cantante Siddharta. La influencer mexicana de 28 años espera su primer hijo.

A través de un video en Youtube y una publicación en Instagram, Yuya anunció a sus fans que está embarazada (aparentemente de seis meses) de su primer bebé junto al cantante Siddharta.

Mar es el nombre de el bebé de Yuya (es niño) y con una conmovedora carta donde Yuya mostraba el amor que le tiene a su bebé que está por nacer, anunciaba a sus fans esta nueva etapa de su vida.

"¡Estoy embarazada, voy a ser mamá! Carta a mi Mar", dice el video que en pocas horas superó millones de reproducciones.

"Querido Mar. Junto a la vida, y me atrevo a culpar un tanto al destino, siempre he avanzado por caminos distintos. Siempre sorpresivos y siempre emocionantes. He estado en constante movimiento, he compartido con mucha gente y también he estado en muchos lugares. Tengo la fortuna de haber generado una amistad con una comunidad a distancia a la cual agradezco y honestamente quiero. Dediqué la mayoría de este tiempo para conocer, reconocer todos los cambios que estaban surgiendo dentro y fuera de mí. Honestamente aún no puedo comprender la inquietante maravilla en la que se manifiesta y comienza una nueva vida. ¿Cómo es posible que el día de hoy tengo dos corazones latiendo dentro de mi cuerpo? Te dejo este video como una carta, como una foto, como un momento, para que un día puedas ver que desde tu primer latido, puedas ver que tu mamá te ama y te acompaña".

En el video se puede ver cómo Yuya y Siddharta paseaban en la playa, en los parques, en casa. Disfrutaban de esta nueva etapa como padres.

Así mismo, en sus respectivas cuentas de Instagram, compartieron la noticia con conmovedoras fotos.

Fue en julio de 2019 se confirmaba la nueva relación de Yuya con el cantante de Guadalajara, Siddharta. Unos meses antes, había terminado su relación de varios años con el también influencer Beto Pasillas, con quien estaba comprometida.