‘Nunca sin tú consentimiento’: Facebook crea función contra la difusión de imágenes privadas

Hubo un tiempo en el que lo único que podías hacer con tu celular era hablar, pero ahora con los avances en la tecnología, podemos hacer fotografías, vídeos y navegar en las redes sociales, sin imaginar el gran riesgo en el que nos estamos poniendo al compartir cierto tipo de imágenes.

Y es que, ¿a quién no le han etiquetado en una fotografía en la que no salía demasiado favorecido?, una cosa es que accedas a salir en ella y otra muy distinta que autorices su publicación en las redes, pues la difusión no consentida de material íntimo se vuelve cada vez más común, por ello Facebook lanzó un piloto para evitar este tipo de acoso.

