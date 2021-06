Banderas que representan al Orgullo LGBTQ+ y su significado

En la nueva bandera, los colores representan lo siguiente:

Esta bandera fue creada por una mujer trans: Monica Helm en 1999, y fue mostrada por primera vez en una marcha del orgullo en Arizona, en el año 2000. El patrón de esta bandera es tal que, independientemente de la forma en que se vuele, siempre será correcto, simbolizando que intentamos encontrar la corrección en nuestras propias vidas.

Azul: Representa a los chicos

Orgullo No binario

Esta bandera representa a las personas que sienten que su identidad de género no puede definirse dentro de los márgenes del género binario, y fue creada en 2014 por Kye Rowan para las personas no binarias que no sentían que la bandera genderqueer les representara.

Amarillo: Simboliza el género fuera de un binario.

Blanco: Simboliza la mezcla de todos los colores.

Blanco: Representa las identidades agénero

Verde: Representa a las personas no binarias

