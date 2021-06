Bárbara de Regil rompe el silencio y reacciona ante las acusaciones de su proteína

Tras varios días de polémica, Bárbara de Regil salió a hablar de las acusaciones en su contra sobre su proteína y la supuesta actitud hostigadora al nutriólogo Aries Terrón.

A través de un video en Instagram, Bárbara de Regil quiso aclarar la polémica pues se ha sentido amenazada por internautas en los últimos días y teme por la integridad de su familia y sus trabajadores.

"Hola, no sé si voy a subir este video. Dicen que cuando sientes algo, lo escribas, agarres el papel, lo rompas y lo tires a la basura y yo voy a hacer eso después de hacer este video", comenzó Bárbara de Regil en su video y sacó una libreta de papel donde anotó sus reflexiones sobre el tema.

"Mi vida se convirtió en tener que estar viviendo con miedo, preocupación, tristeza y ansiedad y tener que hacer todo con pinzas pues ya siento que respirar es equivocarme y ser juzgada. Cuando entré a las redes, lo hice con la intención de motivar, inspirar, ser y hacer felices a los demás, compartiendo lo mejor de mí. Hoy ese círculo de felicidad no existe, al contrario. Las redes en general son una nueva plaza de linchamiento en donde todos opinamos, agredimos, quemamos vivos la salud mental de los demás. El año pasado en pandemia, crecí mucho en redes con las rutinas de ejercicio, mensajes motivacionales. Por primera vez conocí lo prohibido que es equivocarme", comenzó explicando y aseguró que aprendió que las redes son un juego de dolor que ella decidió aguantar.

Sin embargo, en los últimos días, los ataques en su contra ya afectaron emocionalmente su vida. "Acepto que ya afectó mi felicidad, en especial hoy con la supuesta amenaza a un nutriólogo que no tengo el gusto de conocer pero sus razones tendrá para difamarme como lo hace", continuó.

Bárbara de Regil mandó un mensaje a Aries Terrón, quien la acusó de hostigamiento luego de dar una mala reseña de su proteína.

"Si no te gusta mi proteína o no consideras que es lo ideal, lo respeto. También acepto que en un inicio hubo un error de etiquetado que tú hiciste notar y te lo agradezco".

Bárbara de Regil responde a las acusaciones sobre su proteína /

Bárbara de Regil declaró que lo que le importa a ella es la aprobación de la COFEPRIS Y LA FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos), quienes ya aprobaron la proteína.

" No Aries, no tengo poder y no tengo una vara alta. Mi intención no es destruirte. Tú me has lastimado desde el primer día que hablaste mí. Hoy me siento apaleada por ti y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación. Vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada y no solamente yo, mi familia también, mi hija, mi mamá, mi hermana, la gente que trabaja conmigo".

"Pero sabes qué, te perdono, te libero y te entiendo. Querías fama, ya la tienes, ya eres más conocido, ya eres famoso, me imagino que eso era a lo que aspirabas- Como te lo dije desde la primera vez que tuve contacto contigo: todo por hacerte famoso. Tú ganas, me ganaste, estás feliz. Te deseo el éxito siempre", concluyó y rompió el papel.

El video alcanzó casi el medio millón de reproducciones en solo seis horas y Bárbara de Regil ha decidido limitar los comentarios para evitar ataques en su contra.