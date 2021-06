Familia adopta a abuelito de 108 años en condición de calle

Hay gente que ve a los abuelitos como una carga. Familias deciden abandonar a los adultos mayores porque los consideran una carga. Pero una familia en Torreón Coahuila hizo todo lo contrario y abrieron sus puertas a un abuelito sin hogar.

Esta es la historia de don Felipe, un hombre de 108 años de edad que en los últimos años ha tenido que vivir en la calle y que gracias a una generosa familia, ahora tiene un hogar.

En Facebook, la usuaria Benita Dearz,contó cómo es que conocieron a Don Felipe y cómo su familia decidió adoptarlo como uno de su familia, para ayudarlo a tener una condición de vida que fuera digna.

Según la historia que se hizo viral, Benita Dearz vio a Don Felipe en la calle, caminando con una bolsita con botellas, con el fuerte sol encima de él. Benita le dio un ride y al preguntarle en dónde lo dejaba, se enteró que Don Felipe vivía en una plaza, debajo de una palma.

"Les juro que me rompió el corazón. Estuvimos buscando la plaza porque ni él sabía, le di vueltas por todo Torreón Jardín", escribió en la publicación.

Don Felipe le contó que sí tenía familia pero que en algún momento lo abandonaron sus once hijos que tuvo. "Tiene 108 años, tuvo 3 esposas y 11 hijos... Mi pregunta es donde estan esos hijos? Por que lo abandonan si un padre, un abuelo es lo mas hermoso que la vida te puede dar".

Al bajar del auto, Benita le dio sus últimos cien pesos de su quincena y la forma en que él agradeció lo conmovió aún más: "'Que la Santísima Trinidad y mi Dios me la proteja y me la bendiga', Les juro que me sentí la mujer más millonaria, con una sonrisa agarra los 100 y contento dice: 'Ya tengo para mi coquita y mi pan'".

La historia de Don Felipe se hizo viral y la mujer que compartió la historia, insistió en que si ves a alguien en condición de calle, sobre todo si es un adulto mayor, que lo ayudes.