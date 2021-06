DC censura escena íntima entre Batman y Catwoman en serie de Harley Quinn

Puede que la tercera temporada de la serie animada para adultos Harley Quinn no esté lista para estrenarse en HBO Max en breve, pero ya se ha convertido en uno de los contenidos más extremos de la historia de DC, y hoy se ha vuelto noticia.

Fueron sus co-creadores, Justin Halpern y Patrick Schumacker quienes confesaron durante una entrevista a Variety que DC decidió censurar una escena de esta temporada en la que Batman y Catwoman eran protagonistas debido a lo explicita que era.

"Teníamos un momento en el que Batman bajaba por el cuerpo de Catwoman y DC dijo: 'No puedes hacer eso. No puedes hacer eso en absoluto'. Ellos dijeron, 'Los héroes no hacen eso'”, comentó Halpern.

Además, aseguraron que es muy gratificante y liberador usar personajes que se consideran villanos porque simplemente tienes mucho más margen de maniobra, algo que podría impedir la censura de dicha escena si fuera protagonizada por uno de ellos: "¿Están diciendo que los héroes son amantes egoístas? Dijeron: "No, es que vendemos juguetes de consumo para héroes. Es difícil vender un juguete si Batman también se la pega a alguien'".