Salma Hayek y Angélica Vale tendrán su propia estrella en el Paseo de la Fama

Dos de las figuras mexicanas más destacadas en el mundo del espectáculo, Salma Hayek y Angélica Vale serán reconocidas por gran trayectoria en Hollywood, es por eso que serán galardonadas con su propia estrella en el Paseo de la Fama.

Así lo dio a conocer la Cámara de Comercio de Hollywood, anunciando este jueves a las 38 personalidades de la industria del cine, televisión, teatro, radio, música y entretenimiento deportivo que obtendrán su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, California.

Entre los homenajeados, y poniendo el nombre de México en alto se encuentran las mexicanas Salma Hayek y Angélica Vale, así como el grupo de música Los Huracanes del Norte.

La primera en reaccionar ante tal noticia fue la veracruzana, quien se ha posicionada como una de las actrices con mayor reconocimiento tanto fuera, como dentro de México, y fue a través de su cuenta de Instagram que compartió lo emocionada que se encontraba por tal revelación.

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood!. “Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”, escribió Hayek en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Angélica quien ha construido su carrera en la actuación desde muy pequeña, agradeció a todos sus seguidores por el gran apoyo que le han dado para llegar hasta ese logro, y decidió compartir la noticia junto a su mamá, Angélica María quien dijo que próximamente subirán un video en donde su hija salga llorando por la emoción.

Por su parte, la agrupación Huracanes del Norte no ha hecho alguna declaración al respecto, pero recordemos que los artistas con grandes logros llegan a obtener dicha estrella, por lo que no dudamos que la agrupación se encuentre realmente feliz.