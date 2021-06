Actriz de Anne With An E es diagnosticada con cáncer de mama, a sus 19 años

Miranda Mckeon, mejor conocida como Josie Pye en "Anne With An E", contó su experiencia al batallar contra el cáncer de mama /

"Es con un pesado pero esperanzador corazón que comparto con ustedes la noticia de que recientemente fui diagnosticada con cáncer de mama. Tengo 19 y las estadísticas de tener cáncer de mama a esa edad son de uno en un millón (literal, busquen en Google). Soy muy especial pero eso ya lo sabíamos. En estas imágenes comparto cómo han lucido estos últimos cuatro días, por qué decido compartirlo esto en redes sociales, información de mi cáncer, una nota de no estar asustada y un mensaje a mi familia y amigos", escribió junto a una fotografía donde aparece con bata de hospital y cubrebocas.

Miranda Mckeon contó en una carta que el pasado 14 de junio estaba en una granja regenerativa y sustentable donde pensaba pasar tres semanas a solas. Sin embargo, sus médicos le llamaron para que hablaran sobre los resultados de una biopsia que le hicieron una semana antes por una bolita que encontró en su seno. A partir de ese momento, amigos y familia mostraron su apoyo y la acompañaron en el inicio de su tratamiento.

"Estoy embarcando en un viaje que no elegí pero sé que puedo manejar. Habrán momentos realmente difíciles cuando la vida parezca imposible pero por ahora avanzo en esto con optimismo, positividad y rodeada de amor", compartió en la misma.

Miranda Mckeon compartió en una carta cómo fue que se enteró de su cáncer de mama /

Miranda Mckeon pretende compartir todo el recorrido de su recuperación aunque advirtió que solo publicará las partes optimistas pues lo más difícil lo piensa vivir en privado. De esta manera podrá informar a sus cercanos cómo va su tratamiento que consistirá en quimioterapias, radiación y una cirugía.

Amybeth Mcnulty, quien interpreta a Anne en "Anne With An E", escribió en la publicación un mensaje de ánimo a su amiga. "Estaremos apoyándote, siempre".

Días después, Miranda Mckeon reveló que el cáncer no se desarrolló más allá de los ganglios linfáticos por lo que el tratamiento será menos invasivo y la recuperación más pronta.

Quién es Miranda Mckeon, actriz de Anne With An E con cáncer de seno

Miranda Mckeon es una actriz estadounidense de 19 años. Nació el 22 de enero de 2002 en Nueva Jersey. Interpretó a Josie Pye en la serie de Netflix "Anne With An E", de 2017 a 2019. Su debut en el cine fue en 2016 en la comedia-drama Little Boxes, de Rob Meyer.