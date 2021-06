Papá sale a las calles a repartir su currículum con bebé en brazos

Hace medio año que no consigue trabajo pero por amor a su hijo, hará hasta lo imposible para salir adelante. Esta es la historia de Ángel Uriel Ustares, un hombre que, con bebé en brazos, sale todos los días a la calle a buscar trabajo.

En Facebook se hizo viral la historia de Ángel Uriel Ustares, un hombre originario de Buenos Aires, Argentina, que a falta de dinero y trabajo, salió a entregar su currículum vitae a las calles para poder alimentar a su hijo.

Hombre sale a entregar su currículum a la calle, con bebé en brazos /

La usuaria Sandra Tolosa compartió la historia de Ángel quien esperaba afuera de un banco entre las calles Libertador y Cavia, soportando el frío que dormía en sus brazos.

"Angel y su familia están en la calle. Vi su currículum junto al bebito de 5 meses y le pregunté que hacía. Llorando me contaba que es albañil y mecánico. No consigue trabajo. Quizás viralizando lo podamos ayudar. Me dijo que no quiere bajar los brazos por su hijo", dice la publicación que se ha compartido más de medio millón de veces.

En la foto podemos ver a Ángel cargando a su bebé, quien duerme en sus brazos. Ángel con un suéter mientras su hijo cubierto con varias cobijas. La familia vive en la calle pues desde enero de este año perdió su trabajo y no ha podido recuperarlo.

Además de la publicación de la mujer en Facebook, otras personas decidieron apoyarlo y en menos de dos semanas Ángel ya había recibido donativos suficientes para comprar comida para su familia. Así mismo, lograron contactarlo para inscribirlo a una fundación de apoyo a personas vulnerables. Así pudo formalizar más su búsqueda de trabajo.

Por otra parte, también le regalaron un celular para poder comunicarse con posibles clientes. Sin duda una historia con final feliz.

"Gracias Sandra Tolosa ¡la historia de Angel tuvo un final feliz! Lo fueron a buscar de una fundación se llama Multipolar y le han conseguido entrevistas de trabajo también lo están asistiendo", se puede leer en los comentarios.