Elizabeth Olsen fue rechazada al hacer casting para Game of Thrones

¿Quién diría que la actriz que da vida a una de las superheroínas más poderosas del mundo de los cómics hubiera deseado un papel totalmente diferente?. Si, hablamos de Elizabeth Olsen, quien recientemente confesó que estuvo muy interesada en formar parte de otro de los grandes iconos culturales de la década.

Fue durante una entrevista para el podcast de Awards Chatter del sitio The Hollywood Reporter, que la actriz habló sobre su carrera y reveló uno de sus secretos mejor guardados: el haber realizado un casting para Game Of Thrones, del cual no tiene buenos recuerdos.

