Famosos que quizás no sabías que son bisexuales

También rechazó ser lesbiana: “No soy lesbiana, sólo creo que todos los humanos nacen con la habilidad de sentirse atraídos por ambos sexos”, explicó en aquella ocasión.

La famosa estrella de “Los Juegos del Hambre” fue portada de la revista gay 'Out' en el año , donde aprovechó para hablar de su sexualidad, t aseguró que se consideraba principalmente heterosexual, pero no al 100%.

“He conocido a hombres todo el tiempo y he pensado, 'Maldita sea, es un tipo guapo', ¿sabes? Nunca he estado como, 'Oh, quiero besar a ese tipo'. Realmente amo a las mujeres. Pero creo que definirte a ti mismo como 100% cualquier cosa es algo miope y de mente cerrada”, declaró abiertamente.

Billie Joe Amstrong

El vocalista de Green Day, se ha caracterizado por siempre hablar sin reparos de su preferencia sexual. Fue en 1995 cuando reconoció en una entrevista que “siempre había sido bisexual, y que le interesaba desde pequeño”.