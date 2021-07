"Paternidad" y la conmovedora historia detrás del film que te hará llorar

Como te lo mencionamos un poco más arriba, Hart interpreta a un hombre que queda viudo tras la repentina muerte de su esposa poco después de dar a luz. Debido a esto, el protagonista tendrá que aprender a vivir con la pérdida del amor de su vida, mientras intenta seguir adelante con su hija. Sin saber por dónde comenzar, utiliza su blog como un soporte emocional para poder compartir su vida, sus dificultades y temores al enfrentarse a su nueva realidad.

Kevin Hart en Paternidad. Foto: Netflix.

La historia detrás de Paternidad

Y aunque para algunos podría significar un film más de ficción, es todo lo contrario pues el contexto de la película esta basado en las memorias de Matt Logelin, de su libro “Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love” en dónde detalla las experiencias del escritor para criar a su hija Madeline solo, tras el fallecimiento de su esposa en 2008.