¡Es oficial! Gwen Stefani contrajo matrimonio con Blake Shelton

Por fin dejó de ser un secreto que Gwen Stefani y Blake Shelton contrajeron matrimonio este año. A muchos sorprendió la noticia, ya que nadie se enteró de la boda que celebraron, pues de lo único que se tenía conocimiento es de que se comprometieron en 2020 y en mayo de 2021 fue cuando comenzaron los rumores de que habían unido sus vidas para siempre.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que la pareja se casó de manera oficial, el sábado 3 de julio. Por la poca información que se tiene hasta el momento, la ceremonia tuvo lugar en el rancho de Blake, el cual se encuentra en Oklahoma, Estados Unidos.

También se ha dicho que el músico construyó una capilla dentro de su rancho, con la intención de casarse con intérprete de No Doubt.

Historia de su amor

Es importante comentar, que Stefani, de 51 años, y Shelton, de 45, se conocieron en 2015, justo después de que fueran jueces en el programa “The Voice” de NBC, y en esa etapa era cuando ambos estaban recién divorciados.

Pero fue en julio de 2015, que Shelton solicitó el divorcio de Miranda Lambert, su segunda esposa, después de cuatro años de matrimonio.

Y tan solo unas semanas después, Stefani y Gavin Rossdale también sorprendieron a todos sus seguidores al dar la noticia de que se separarían después de 13 años de matrimonio y tres hijos: Kingston, Zuma Nesta Rock y Apollo Bowie Flynn Rossdale.

Lo que ha llamado mucho la atención de su romance es que ambos como músicos se han encargado de colaborar en algunas canciones románticas, como "Nobody But You", "Happy Anywhere" y "You Make It Feel Like Christmas".

Después de compartir un tiempo juntos, la pareja anunció en octubre de 2020 que estaban comprometidos, y esta promesa quedó sellada con un enorme diamante de nueve quilates.

Por si no sabes quien es Blake Shelton, te comentamos que se trata de un cantante estadounidense de música country sumamente reconocido. Lanzó su primer álbum en 2001 y se convirtió en uno de los mejores músicos de country.

Por otra parte, Gwen ha destacado a nivel internacional por su trabajo como cantante, compositora y diseñadora de moda estadounidense.

Su historia es muy popular debido a que debutó como vocalista de la banda No Doubt en 1986 y en 2004, lanzó su primer disco como solista.

