Novio de YosStop tilda de incongruente proceso en contra de la Youtuber

Yosseline 'N', mejor conocida en Youtube como YosStop, fue vinculada a proceso por almacenar y distribuir material íntimo de Ainara Suárez siendo menor de edad. Ahora, su familia busca intentar proteger a la influencer de las críticas en su contra.

A través de la cuenta de Instagram de YosStop, que cuenta con casi siete millones de seguidores, Gerardo González, pareja de la misma, mandó un comunicado aclarando las razones por las que fue detenida su novia y cómo supuestamente el proceso es incongruente.

Gerardo agradeció a las personas que apoyan a YosStop durante este proceso y aclaró que hay mucha información falsa que circula alrededor del tema.

"Yosseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó el video en cuestión. Es más, Yosseline no conoce a ninguno de los involucrados. Yosseline obviamente no estaba presente el día que grabaron ese video. Yosseline no tuvo nada que ver con este tema, solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy", dijo firmemente.

"Por una simple terminología están comparando la expresión con un delito muy grave y me encantaría darles todos los detalles de por qué esta acusación es tan incongruente pero por respeto al proceso que se está llevando, no puedo", concluyó y agradeció a quienes los están apoyando en este momento.

Por otra parte, su mamá también publicó un video pidiéndole a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que le ayudara en el proceso. Así mismo, aseguró que el caso era una injusticia para Yoss, a quien considera inocente.

Yosseline "N" ya se enfrentó a su segundo juicio que la vinculó a proceso y provocó que tuviera que quedarse en la cárcel hasta que se realice el tercer juicio que determinaría su culpa o inocencia.