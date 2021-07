Esposo de Alaska compite contra Danna Paola y Belinda, luce polémico look

Ahora, echándole sal a la herida, Alaska, la cantante española de la banda Alaska y Dinarama, demostró que no es cosa del otro mundo que tengan ese atuendo y que de hecho, ella y su esposo lo comparten.

Uniéndose a la polémica, Alaska felicitó a su esposo Mario Vaquerizo, con una foto donde él aparece usando el leotardo.

LEE TAMBIÉN: Novio de YosStop tilda de incongruente proceso en contra de la Youtuber

"Te he robado esta foto que subiste hace unas semanas porque entre los fans de Belinda y Danna Paola se ha desatado una de esas polémicas de redes. Resulta que las dos tienen este mono de María Escoté para Desigual y eso ya es motivo de disputa entre los seguidores. Me enteré cuando subí una foto con mi vestido. En fin, esas cosas del siglo XXI...", dice la publicación.

Esposo de Alaska usa el mismo outfit de Belinda y Danna Paola /

La polémica del atuendo de Belinda y Danna Paola

Mientras unos decían que una le copió a la otra o que se había convertido en una batalla por ser la más fashion (recordemos que a Belinda desde chiquita le ha gustado imponer moda), la rivalidad entre los fanáticos de ambas artistas era cada vez más fuerte.

Al final Danna Paola salió a defenderse y decir que ella no está compitiendo con Belinda, a quien respeta mucho.

QUIZÁ TE INTERESE: Selena Gomez muestra su cuerpo natural en traje de baño

"Se le ve muy bonito... ¿Sabes cuál es el problema? Que justo cuando no pides explicaciones, ahí está. ¡Fuck!, es que a mí me da mucha risa. Yo digo, ¡Joder! ¿Pero cuál es el afán de querer competir? [...] Yo la verdad la respeto, la admiro por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene, etcétera. Al final también, a veces los fandoms se ponen en contra y '¡Ay que esto, que el otro! [...] Hay muchos estilistas en el mundo. Las dos estábamos en España, se le ve padrísimo. Usted también lo puede comprar, si quiere, es de María Escoté. Yo hice las fotos el día que me teñí de rubia (hace unos meses). Cuando lanzas una campaña de un sencillo todo se hace con mucha anticipación. Yo ni sabía y creo que ni viene para ahí. No hay necesidad, no hay exclusividad en las cosas", declaró en una entrevista.