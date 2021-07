David Guetta estrena "If You Really Love Me” en colaboración con el DJ MistaJam y John Newman, la voz del pop-soul

La buena racha continúa en la carrera musical de David Guetta, ya que esta vez sorprendió a todos al presentar su nuevo sencillo titulado ‘If you Really Love Me (How Will I Know)’, el cual hizo en colaboración con el el DJ de Capital Radio y el creador de tendencias MistaJam y la sensación del pop-soul John Newman.

Si estás leyendo esta nota es porque seguramente te encanta la música que hace David Guetta, y no está demás comentarte que su éxito se lo ha ganado a pulso, ya que es uno de los DJ y productores más reconocidos del mundo, al ganar varios premios Grammy.

No está de más recalcar que Guetta ha estado en el Top #10 de artistas con más streaming de todos los tiempos en Spotify, y ha sido votado como DJ #1 en 2020 por DJ Mag y Mejor Acto Electrónico en los MTV European Music Awards.

Además, recientemente, recaudó más de 1.6 millones de dólares a través de sus transmisiones en vivo de United At Home para organizaciones benéficas relacionadas con Covid, incluidas UNICEF y la Organización Mundial de la Salud.

"If You Really Love Me (How Will I Know)”, es un material que está preparado para convertirse en el himno de verano de este año, con tonos de piano agradables entrelazados con la voz suave de John Newman, el trío inyecta un sonido contagioso, impulsado por la euforia, para dar nueva vida al clásico de Whitney Houston.

Este lanzamiento está coproducido por uno de los creadores de tendencias musicales más importantes y destacados del Reino Unido: MistaJam. Un locutor y DJ que estuvo a la vanguardia de batir nuevos récords en el Reino Unido en BBC Radio 1 y 1Xtra con su programa 'Dance Anthems’.

“El primer álbum de Whitney Houston en el que apareció "How Will I Know" siempre se estaba escuchando en mi casa mientras crecía. ¡Todavía tengo el vinilo! Entonces, fue realmente genial cambiar el significado de esa canción en "If You Really Love Me (How Will I Know)", de algo sobre el comienzo de una relación a algo sobre el final de una. Como artista que he admirado durante años, fue increíble poder finalmente trabajar con David Guetta, especialmente junto a John Newman, a quien he tenido el placer de apoyar desde el comienzo de su carrera”, comentó MistaJam.

Por otra parte, John Newman quien también colabora en esta increíble canción, es una de las voces más reconocidas del Reino Unido y de la realeza pop genuina después de registrar tres increíbles sencillos número uno en el Reino Unido con 'Love Me again' y colaboraciones con Calvin Harris y Rudimental, además de acumular más de mil millones de streams combinados y vender millones de discos a nivel mundial.

Este artista también ha sido nominado al Brit es famoso en todo el mundo por su voz única que combina los sonidos del pop, el R&B y el soul y se posiciona perfectamente para interpretar la icónica letra de Whitney Houston.

“Tuve la idea de rehacer esta melodía clásica de Whitney ya que es una canción muy especial para mí y mi esposa. Se sintió tan natural traer una nueva historia y emoción propia a la ya increíble canción y dar vida a esta nueva versión de la canción. Cuando se me presentó la oportunidad de hacer esta canción con David Guetta, alguien con quien siempre había querido trabajar, fue una obviedad para mí”, aseguró John Newman.

