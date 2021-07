Halsey presenta nuevo disco y con el reivindica el cuerpo posparto

La cantante Halsey, que actualmente está esperando su primer bebé, reveló la portada de su próximo álbum de estudio “If I Can't Have Love, I Want Power”, y con la portada quiere ayudar "a erradicar el estigma social en torno a los cuerpos y la lactancia".

La cantante compartió una foto de ella misma vestida como una reina. En la foto, el pecho derecho de la joven de 26 años está completamente expuesto mientras está sentada en un trono con un bebé sentado en su rodilla.

Halsey espera desestigmatizar la lactancia materna y la imagen corporal posparto con su nuevo diseño: “Este álbum es un disco conceptual sobre las alegrías y los horrores del embarazo y el parto. Era muy importante para mí que el arte de la portada transmitiera el sentimiento de mi viaje durante los últimos meses", escribe en Instagram Halsey.

Además, también compartió un vídeo de 13 minutos para revelar la portada del álbum, en el que se muestra caminando por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, deteniéndose a observar obras de arte clásicas que representan a madres con sus hijos.