"Me pusieron la peor": Se hace viral reacción de joven tras recibir vacuna

Para combatir la pandemia contra el Covid-19, la vacunación es indispensable. Sin embargo, hay personas que aunque estén dispuestos a su aplicación, que no sea la vacuna que ellos deseaban les preocupa. Tal es el caso de una joven que se hizo viral en TikTok por llorar tras recibir una vacuna que no quería.

TE RECOMENDAMOS: Familia organiza ceremonia de graduación para su hijo

Una joven argentina se convirtió en lo más visto de TikTok en los últimos días luego de que se publicara un video de ella llorando porque le habían puesto la vacuna china Sinopharm, contra el Covid-19.

Se hace viral reacción de joven tras recibir vacuna /

El video que se hizo viral muestra a una joven entre los 20 y 30 años hablando por teléfono. Llorando con su interlocutor y cubierta con una manta, se lamentaba por la vacuna que recibió.

QUIZÁ TE INTERESE: Amigas llevan flautas al cine y ahí las preparan

"Me pusieron la vacuna china. Me pusieron la vacuna china, la peor de todas", decía mientras lloraba.

Cada vez más fuerte era su lamentación y poco se le entendía a lo que decía. "Me duele abuela. No puedo mover el brazo, no te rías", decía.

El video provocó toda clase de comentarios. Desde los que dijeron que debería aceptar cualquier vacuna hasta los que aseguran que su estilo de vida no ha de ser tan saludable como para preocuparse por la vacuna pues todos los días ha de consumir productos más dañinos para su cuerpo.

LEE TAMBIÉN: Jamás he sido mala persona": YosStop manda carta desde penal

¿La vacuna china es la peor de todas?

Aunque hay vacunas que han demostrado tener una mayor efectividad, la realidad es que a estas alturas de la pandemia, deberíamos preocuparnos menos por qué vacuna nos pusieron y pensar más en que todos estemos vacunados pues se ha demostrado que todas son efectivas para evitar síntomas graves o la muerte.

En el caso de esta joven, aparentemente recibió la vacuna Sinopharm, que fue aprobada por la OMS para su uso de emergencia en mayo de este año. Su efectividad es de 61.6% en la primera dosis y un 84% en la segunda.