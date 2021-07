Revelan primera foto oficial de Halley Bailey como Ariel

Desde que se confirmó que Halle Bailey sería la nueva "Sirenita" en la película de live action de Disney, se han filtrado algunas imágenes sobre el set de grabación, pero esta vez pudimos ser testigos de la primer imagen oficial de la actriz.

Fe la propia Halle quien decidió compartir el primer vistazo oficial a través de su cuenta de Instagram, con una fotografía en la que aparece a la orilla de la playa caracterizada como el famoso personaje, con un hermoso atardecer de fondo.

Junto a la imagen, la actriz publicó un mensaje agradeciendo todo el apoyo que ha recibido, pese a las criticas por su tonalidad de piel tan distinta a la del personaje:

“Después de hacer el casting con 18 años, empezar a rodar a punto de cumplir 19, y ahora terminar de rodar cuando he cumplido 21… al final lo hemos conseguido. Estoy tan agradecida por haber experimentado esta película en toda su gloria. Ha sido una experiencia muy dura, estar lejos de todo lo que he conocido, sentir soledad y dudas, pero también libertad y perseverancia cuando alcanzaba el final. Esta película me ha hecho mucho más fuerte de lo que jamás pensé que pudiera ser.”