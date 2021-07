¿Danna Paola y Kali Uchis juntas en una colaboración? Esto es lo que sabemos

Danna Paola sigue sorprendiendo a todos, pues no ha terminado de cosechar un éxito cuando ya está alcanzando otro, y no es para menos ya que la joven que recién acaba de cumplir 26 años, es talentosa y no solo para la música también para la actuación.

Su carisma y el empeño que pone en su trabajo le ha valido para participar en diferentes proyectos y aparecer en los escenarios de eventos muy importantes, como el que suscitó recientemente, los premios MTV Millennial Awards, en donde además de ser una de las artistas nominadas, compartió con sus seguidores la interpretación de su más reciente éxito “MÍA”.

La nueva canción ha sido todo un éxito pues en poco tiempo ha alcanzado las 6 millones 27 mil 287 visualizaciones, cifra que la posiciona como uno de los materiales más exitosos desde que se lanzó el pasado 17 de junio.

Además del memorable show en donde interpretó su más reciente trabajo, Danna Paola dio de que hablar luego de que compartiera una fotografía con la talentosa cantante Kali Uchis en una de sus historias de Instagram.

En la imagen se puede ver a ambas cantantes posando de una manera similar y muy sonrientes, lo que enseguida despertó en los seguidores de ambas la sospecha de que se está gestando una gran amistad entre ellas e incluso una posible colaboración.