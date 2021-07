Maestra explota contra papás de alumnos que pasaron de panzazo: "Bravo por tu seis"

Para nadie ha sido sencilla la nueva modalidad de aprendizaje en las escuelas por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, hay quienes aprovecharon este año de clases a distancia, para no hacer absolutamente nada. Por eso, la molestia de una maestra en San Luis Potosí, por los padres de familia que no ayudaron a sus hijos este año y además de todo, solaparon sus bajas calificaciones.

En redes sociales, principalmente en Youtube, circula el video de una maestra de San Luis Potosí que, decepcionada por el desempeño de sus alumnos de preescolar, mandó un mensaje a los padres de familia de todo el país, reclamándoles por felicitarlos por sus bajas calificaciones.

Maestra regaña a papás que festejan el seis de sus hijos /

TE RECOMENDAMOS: Impiden a modelo fitness subir a avión por usar "ropa ofensiva"

"Yo me vi un poco obligada a compartirles mi inconformidad ya que muchos padres de familia festejan el seis de sus hijos, festejan que pasaron el grado [...] no entregué tareas, sin embargo me gradué. 'Bravo por tu seis, bravo, soy un burro'", dijo evidentemente molesta.

La maestra se dirigió a los padres de familia por no apoyar en estos tiempos extraordinarios. "Yo le pido a todas las personas que me están escuchando. No festejen este seis, no festejen el que nunca entregaron evidencias", recalcó.

QUIZÁ TE INTERESE: Niña encuentra en la basura dibujo que le hizo a su mamá, su reacción se viraliza

La maestra también habló de las horas extras que tuvo que trabajar para que no lo aprovecharan en casa. "A mí me preocupa que un alumno mío en un futuro diga que la maestra no les enseña nada cuando nosotros hicimos lo que nos correspondía".

"Basta de publicar ¡bravo por tu seis! Me gradué sin entregar evidencias [...] Aquí son los padres de familia irrespetuosos e irresponsables que están subiendo a las redes sociales aplausos porque pasé sin entregar nada".

LEE TAMBIÉN: Gerard Piqué luce irreconocible tras quitarse la barba

"Si queremos un México mejor, tenemos que hacer a la gente responsable. De la exigencia viene la excelencia [...] Lo tenía que decir y se dijo", concluyó.

El video cuenta con decenas de miles de reproducciones, internautas apoyaron las declaraciones de la maestra, incluso los que no se dedican a la docencia.